Жители села Мады получили ключи от новых домов. Их построил Тай-Мурас Ташиев

К.Ташиев: Я всегда призываю своих детей быть заботливыми и поддерживать по возможности.

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев вручил двум семьям ключи от домов, которые построил его сын Тай-Мурас в селе Мады Кара-Суйского района Ошской области. Об этом в соцсетях сообщил гражданский активист Мукай Керимбаев.

Напомним, дома этих сельчан разрушил сель этим летом. Тогда Тай-Мурас Ташиев обещал за свой счет построить им жилье. Сын главы ГКНБ построил дома матери-одиночке Айзат Акбаевой и местному жителю Салмоорбеку Утурову.

«Какие бы беды не настигли наш народ, мы обязаны помогать. Я всегда призываю своих детей быть заботливыми и поддерживать по возможности. Я благодарен Тай-Мурасу за такой поступок», — сказал Камчыбек Ташиев.

В новых домах по пять комнат, в них есть все необходимые условия.

Источник: 24.kg