Садыр Жапаров: Если в общественном транспорте столицы оплата наличными все еще продолжится, мэрии придется поднять цену на оплату за наличный расчет

Бишкек, “САЯСАТ.KG”. Обращение главы государства к жителям города Бишкек

- Уважаемые жители Бишкека!

Неужели вам так сложно приобрести карту?

При оплате картой «Тулпар» и другими картами тарифы за проезд не будут повышены.

Тариф останется 17 сомов при безналичной оплате – картой «Тулпар», посредством электронных кошельков и банковскими картами.

Сейчас оплата наличными составляет 20 сомов. А оплата картой 17 сомов.

Никто не знает сколько денег поступает при наличной оплате. Эти деньги, грубо говоря, уходят в карманы водителей.

Поэтому каждый горожанин должен приобрести карту и оплачивать по 17 сомов за проезд через безналичный платеж.

По крайней мере, таким образом вы поможете искоренить воровство, коррупцию.

Только в случае безналичной оплаты эти деньги будут поступать на счет автобазы и будут расходоваться на обслуживание и ремонт автобусов.

Вы сами наблюдаете, что для водителя возникают сложности при оплате наличными.

Водители не смотрят на дорогу, обгоняют друг друга и попадают в аварии.

Из-за приема наличной оплаты они также нарушают правила дорожного движения.

Несчастные случаи с новыми автобусами не только несут убытки, но также влияют на здоровье пассажиров и несут опасность для жизни.

Водитель должен быть осторожен и смотреть только на дорогу, не отвлекаясь.

Мэрия вынесла на общественное обсуждение предложение о повышении платы за проезд наличными для решения этого вопроса.

Для взрослых можно приобрести стандартный безлимитный проездной билет за 1020 сомов в месяц. Заплатив 1020 сомов, можно ездить сколько угодно в течение месяца.

Школьники могут приобрести безлимитные проездные билеты всего за 360 сомов в месяц.

Пенсионеры могут получить эти карты бесплатно в акимиатах по месту жительства, при условии, что они зарегистрированы в Бишкеке.

Обычные карты "Тулпар" можно купить в офисах мобильных операторов О!, Megacom, Beeline, в филиалах "Кыргыз почтасы", в сервисных центрах "Тулпар", а также у водителей троллейбусов и автобусов.

Вместе с тем, если пассажир оплачивает безналичным методом и в течение полутора часов (90 минут) 2-3 раза меняет общественный транспорт (делает пересадку), то также прорабатывается механизм оплаты проезда как за один раз (в ближайшее время в продаже появится и этот вид карты).

Поэтому приобретайте карту как можно скорее.

Если оплата наличными все еще продолжится, мэрии придется поднять цену на оплату за наличный расчет.