В Боомском ущелье запланирован спуск камней – будут перекрывать дорогу

Во время работ транспорт будет направлен по одной полосе

Госпредприятие «Кыргыз темир жолу» сообщило, что с 14 по 18 октября на участке автодороги Бишкек – Нарын – Торугарт, на 128 км Боомского ущелья (3898 км железной дороги), будут проводиться работы по спуску опасных камней.

Работы будут выполняться в светлое время суток с частичным перекрытием автодороги сотрудниками ГУОБДД МВД КР с 09:00 до 15:00. Во время работ транспорт будет направлен по одной полосе. При накоплении более 30-40 автомобилей работы приостанавливаются для пропуска транспорта.

Принудительный спуск камней проводится с целью предотвращения опасных осыпей и камнепадов.