В морге Канта пропал труп, его могли продать — депутат

Акбокон Таштанбеков: "В прошлом году сотрудники морга продали пять-шесть трупов".

Об этом на заседании депутатской группы «Элдик» и фракции «Альянс» сообщил нардеп Акбокон Таштанбеков, но он не стал уточнять, где это произошло.

По словам депутата, гражданка Махабат Ашимова, проживающая в Канте, не может найти тело брата, которому недавно сделали вскрытие в морге. Тело пропало.

Акбокон Таштанбеков опасается, что тело брата Ашимовой тоже могли продать, как это делали в 2023-м.

Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев не смог дать объяснения по поводу случившегося. Он пообещал уточнить информацию и ответить нардепу позже.

Источник: 24.kg