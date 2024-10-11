Резкое изменение погоды: районы, где прогнозируются опасные природные процессы

Также возможны камнепады
В связи с резким изменением погоды и похолоданием МЧС призывает граждан быть бдительными и соблюдать меры предосторожности.
В ведомстве напомнили, что 11-13 октября в горных и предгорных районах республики ожидаются неустойчивая погода, локальные ливневые дожди, которые могут привести к активизации опасных природных процессов, также возможны камнепады.
Согласно прогнозу департамента мониторинга, прогнозирования чрезвычайных ситуаций, опасные природные процессы возможны в следующих районах страны:
- Иссык-Кульский и Тюпский районы Иссык-Кульской области;
- Кеминский, Аламединский, Жайылский, Панфиловский, Московский и Сокулукский районы Чуйской области;
- Ат-Башинский, Джумгальский и Ак-Талинский районы Нарынской области;
- Чаткальский, Аксыйский, Базар-Коргонский, Сузакский, Тогуз-Тороуский, Ала-Букинский, Токтогульский и Ноокенский районы Джалал-Абадской области;
- Бакай-Атинский, Манасский, Айтматовский и Таласский районы Таласской области;
- Бишкек.
Ожидается активизация опасных природных процессов на следующих участках республиканских автодорог:
- Бишкек — Ош, со 150-го по 246-й километр;
- Бишкек — Балыкчи, со 112-го по 138-й километр;
- Кербен — Ала-Бука — Каныш-Кыя, со 2-го по 13-й, с 22-го по 24-й километр.