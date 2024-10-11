Резкое изменение погоды: районы, где прогнозируются опасные природные процессы

Также возможны камнепады

В связи с резким изменением погоды и похолоданием МЧС призывает граждан быть бдительными и соблюдать меры предосторожности.

В ведомстве напомнили, что 11-13 октября в горных и предгорных районах республики ожидаются неустойчивая погода, локальные ливневые дожди, которые могут привести к активизации опасных природных процессов, также возможны камнепады.

Согласно прогнозу департамента мониторинга, прогнозирования чрезвычайных ситуаций, опасные природные процессы возможны в следующих районах страны:

Иссык-Кульский и Тюпский районы Иссык-Кульской области;

Кеминский, Аламединский, Жайылский, Панфиловский, Московский и Сокулукский районы Чуйской области;

Ат-Башинский, Джумгальский и Ак-Талинский районы Нарынской области;

Чаткальский, Аксыйский, Базар-Коргонский, Сузакский, Тогуз-Тороуский, Ала-Букинский, Токтогульский и Ноокенский районы Джалал-Абадской области;

Бакай-Атинский, Манасский, Айтматовский и Таласский районы Таласской области;

Бишкек.

Ожидается активизация опасных природных процессов на следующих участках республиканских автодорог: