Названы участки дорог с наибольшим риском селей и камнепадов – предупреждение МЧС

МЧС назвало участки дорог, на которых есть риск схода селей и камнепадов из-за ожидающихся проливных дождей.

По данным ведомства, 11-13 октября в горных и предгорных районах Кыргызстана прогнозируется неустойчивая погода, сопровождаемая локальными ливневыми дождями, которые могут спровоцировать опасные природные процессы, включая камнепады.

МЧС предупреждает о риске активизации селевых потоков и камнепадов на следующих автодорогах:

Бишкек – Ош, 150-246 км;

Бишкек – Балыкчы, 112-138 км;

Кербен – Ала-Бука – Каныш-Кыя, 2-13 км, 22-24 км.

Согласно прогнозу департамента мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, опасные природные процессы также возможны в следующих районах:

Иссык-Кульская область: Иссык-Кульский, Тюпский районы;

Чуйская область: Кеминский, Аламединский, Жайылский, Панфиловский, Московский, Сокулукский районы;

Нарынская область: Ат-Башинский, Жумгалский, Ак-Талинский районы;

Жалал-Абадская область: Чаткальский, Аксыйский, Базар-Коргонский, Сузакский, Тогуз-Торо, Ала-Букинский, Токтогульский, Ноокенский районы;

Таласская область: Бакай-Атинский, Манасский, Айтматовский, Таласский районы;

Бишкек.

МЧС призывает граждан и водителей быть бдительными и соблюдать меры предосторожности в указанные дни.