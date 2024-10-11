Названы участки дорог с наибольшим риском селей и камнепадов – предупреждение МЧС

МЧС назвало участки дорог, на которых есть риск схода селей и камнепадов из-за ожидающихся проливных дождей.
По данным ведомства, 11-13 октября в горных и предгорных районах Кыргызстана прогнозируется неустойчивая погода, сопровождаемая локальными ливневыми дождями, которые могут спровоцировать опасные природные процессы, включая камнепады.
МЧС предупреждает о риске активизации селевых потоков и камнепадов на следующих автодорогах:
- Бишкек – Ош, 150-246 км;
- Бишкек – Балыкчы, 112-138 км;
- Кербен – Ала-Бука – Каныш-Кыя, 2-13 км, 22-24 км.
Согласно прогнозу департамента мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, опасные природные процессы также возможны в следующих районах:
- Иссык-Кульская область: Иссык-Кульский, Тюпский районы;
- Чуйская область: Кеминский, Аламединский, Жайылский, Панфиловский, Московский, Сокулукский районы;
- Нарынская область: Ат-Башинский, Жумгалский, Ак-Талинский районы;
- Жалал-Абадская область: Чаткальский, Аксыйский, Базар-Коргонский, Сузакский, Тогуз-Торо, Ала-Букинский, Токтогульский, Ноокенский районы;
- Таласская область: Бакай-Атинский, Манасский, Айтматовский, Таласский районы;
- Бишкек.
МЧС призывает граждан и водителей быть бдительными и соблюдать меры предосторожности в указанные дни.