Водителей в Бишкеке оштрафовали на 44 тысячи сомов за загрязнение воздуха

В ходе рейда проверено 23 транспортных средства

Сотрудники Минприроды совместно с управлением патрульной службы провели в Бишкеке рейд по проверке автомобилей на соблюдение экологических стандартов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе рейда проверено 23 транспортных средства, из которых четыре не соответствовали установленным экологическим нормам. На водителей наложены штрафы на общую сумму более 44 тысячи сомов.

Данные меры направлены на предотвращение загрязнения воздуха и минимизацию вредного воздействия на здоровье граждан.

Напомним, что согласно Кодексу о правонарушениях КР, эксплуатация автомототранспортных и других передвижных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ влечет следующие штрафы: