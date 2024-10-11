Бишкекчанам сказали, где можно купить мясо по фермерским ценам

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности приняло меры для стабилизации цен на мясо на территории республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщается, на всех продовольственных рынках Бишкека (Аламединский, Орто-Сайский, Ошский, "Чынар", "Ак Эммир", "Дордой Моторс") организованы социальные точки реализации мяса крупного и мелкого рогатого скота и конины.

Министерство призвало горожан покупать мясо в социальных точках по ценам, устанавливаемым фермерами.

Источник - Kaktus.media