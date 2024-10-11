Заместителя гендиректора ГП "Кыргызкомур" и главу филиала уволили после проверки

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

В ходе проверки, проведенной в государственном предприятии "Кыргызкомур", были выявлены нарушения в области контроля работы с инвесторами.

Как сообщается, по итогам проверки приказом Государственного агентства по управлению государственным имуществом при кабинете министров освобожден от должности заместитель генерального директора ГП "Кыргызкомур", курирующий инвестиционную деятельность и филиал "Южный".

Кроме этого, приказом ГП "Кыргызкомур" освобожден от должности директор филиала "Южный".

Оба уволены с формулировкой "за допущение грубых нарушений своих трудовых обязанностей".

Материалы проверки переданы в правоохранительные органы.

Источник Kaktus.media