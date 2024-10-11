Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.
В ходе проверки, проведенной в государственном предприятии "Кыргызкомур", были выявлены нарушения в области контроля работы с инвесторами.
Как сообщается, по итогам проверки приказом Государственного агентства по управлению государственным имуществом при кабинете министров освобожден от должности заместитель генерального директора ГП "Кыргызкомур", курирующий инвестиционную деятельность и филиал "Южный".
Кроме этого, приказом ГП "Кыргызкомур" освобожден от должности директор филиала "Южный".
Оба уволены с формулировкой "за допущение грубых нарушений своих трудовых обязанностей".
Материалы проверки переданы в правоохранительные органы.
Источник Kaktus.media