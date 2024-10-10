Повышен тариф на электроэнергию для небытовых потребителей

Постановление подписал глава кабмина

В Кыргызстане повысили тариф на электроэнергию для небытовых потребителей. Постановление 7 октября подписал глава кабинета министров Акылбек Жапаров.

Теперь для небытовых потребителей оплата за электроэнергию будет производиться по тарифу в размере 376,7 тыйынов за 1 кВт.ч без учета налогов. Ранее тариф составлял 287 тыйынов за 1 кВт.ч.

Отмечается, что решение принято в целях надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей электрической энергии в условиях дефицита, а также обеспечения возмещения расходов электроснабжающих организаций.

Постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.

Источник: Vesti.kg