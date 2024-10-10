Садыр Жапаров посетил магазин по продаже золотых мерных слитков

Президент Садыр Жапаров 10 октября посетил фирменный магазин по продаже мерных золотых слитков ОАО «Кыргызалтын».
Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента.
Глава государства был проинформирован о том, что объем продаж золотых слитков составил 50 млн сомов, а чистый доход компании составляет 3 млн сомов.
Садыр Жапаров подчеркнул, что не должно быть никаких ограничений при покупке продукции ОАО «Кыргызалтын», так как добытое в стране золото в конечном итоге реализуется на международных биржах, где цены могут быть ниже, чем в фирменном магазине.
Председатель правления «Кыргызалтын» Кубат Абдраимов пояснил, что те, кто купил килограмм золота два года назад, могут сейчас продать его с прибылью в 34 тыс. долларов благодаря росту цен.
Президент подчеркнул, что покупка золотых слитков местного производства — это надежный способ инвестиций, и призвал обеспеченных граждан вкладывать средства в золото, поскольку его стоимость продолжает расти.
Источник: Tazabek