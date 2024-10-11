Суд над журналистами группы Болота Темирова: Двое получили сроки, двое — освобождены под пробацию, остальные оправданы

Супругу Болота Темирова приговорили к 6 годам тюрьмы
В Ленинским районном суде сегодня состоялось заключительное заседание по делу бывших и нынешних сотрудников Temirov Live.
Представителей СМИ в зал суда снова не пустили, сославшись на недостаточное количество посадочных мест.
Журналистам предъявлено обвинение по части 3 статьи 278 УК КР «Призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над гражданами».
После того, как обвиняемые выступили с последним словом, судья Кылычбек Истамкулов удалился в совещательную комнату.
Ранее прокурор потребовал для каждого обвиняемого по 6 лет лишения свободы.
Спустя почти два часа судья Кылычбек Истамкулов вышел из совещательной комнаты и огласил приговор.
Махабат Тажибек кызы (супруга Болота Темирова) приговорена к 6 годам лишения свободы.
Азамат Ишенбеков - 5 лет лишения свободы.
Айке Бейшекеева и Актилек Капаров - по 3 года пробации.
Остальные фигуранты дела оправданы судом.
Адвокат Улан Сейитбеков сообщил, что они будут обжаловать решение Ленинского райсуда в Бишкекском горсуде.
На данный момент в СИЗО находятся 4 сотрудника СМИ: Актилек Капаров, Айке Бейшеева, Азамат Ишенбеков и Махабат Тажибек кызы. Остальные отпущены под домашний арест: Тыныстан Асыпбек уулу, Сайпидин Султаналиев, Максат Тажибек уулу, Жоодар Бузумов, Сапарбек Акунбеков, Акыл Орозалиев и Жумабек Турдалиев.
Источник: Vesti.kg