Суд над журналистами группы Болота Темирова: Двое получили сроки, двое — освобождены под пробацию, остальные оправданы

Супругу Болота Темирова приговорили к 6 годам тюрьмы

В Ленинским районном суде сегодня состоялось заключительное заседание по делу бывших и нынешних сотрудников Temirov Live.

Представителей СМИ в зал суда снова не пустили, сославшись на недостаточное количество посадочных мест.

Журналистам предъявлено обвинение по части 3 статьи 278 УК КР «Призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над гражданами».

После того, как обвиняемые выступили с последним словом, судья Кылычбек Истамкулов удалился в совещательную комнату.

Ранее прокурор потребовал для каждого обвиняемого по 6 лет лишения свободы.

Спустя почти два часа судья Кылычбек Истамкулов вышел из совещательной комнаты и огласил приговор.

Махабат Тажибек кызы (супруга Болота Темирова) приговорена к 6 годам лишения свободы.

Азамат Ишенбеков - 5 лет лишения свободы.

Айке Бейшекеева и Актилек Капаров - по 3 года пробации.

Остальные фигуранты дела оправданы судом.

Адвокат Улан Сейитбеков сообщил, что они будут обжаловать решение Ленинского райсуда в Бишкекском горсуде.

На данный момент в СИЗО находятся 4 сотрудника СМИ: Актилек Капаров, Айке Бейшеева, Азамат Ишенбеков и Махабат Тажибек кызы. Остальные отпущены под домашний арест: Тыныстан Асыпбек уулу, Сайпидин Султаналиев, Максат Тажибек уулу, Жоодар Бузумов, Сапарбек Акунбеков, Акыл Орозалиев и Жумабек Турдалиев.

Источник: Vesti.kg

