Новый Ошский рынок в Бишкеке планируют достроить в октябре 2025 года

Завершение строительных работ планируется в октябрь 2025 года

Министр финансов Кыргызстана Алмаз Бакетаев ознакомился с ходом строительных работ нового Ошского рынка, расположенного к северу от Бишкека.

Как сообщили в ведомстве, представители подрядной организации «Ордо курулуш» проинформировали, что планируется возведение девять больших павильонов, в которых будут оборудованы торговые места для предпринимателей.

Также помимо торговых площадей, проект предполагает строительство объектов социальной инфраструктуры: спортивных залов, мечети и медицинских пунктов.

На данный момент строительные работы ведутся на площади 162 гектара. Также предусмотрено строительство парковки на площади в 12 гектаров.

Завершение строительных работ планируется в октябрь 2025 года.

Источник: Кабар