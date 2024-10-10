Новый Ошский рынок в Бишкеке планируют достроить в октябре 2025 года

Завершение строительных работ планируется в октябрь 2025 года
Министр финансов Кыргызстана Алмаз Бакетаев ознакомился с ходом строительных работ нового Ошского рынка, расположенного к северу от Бишкека.
Как сообщили в ведомстве, представители подрядной организации «Ордо курулуш» проинформировали, что планируется возведение девять больших павильонов, в которых будут оборудованы торговые места для предпринимателей.
Также помимо торговых площадей, проект предполагает строительство объектов социальной инфраструктуры: спортивных залов, мечети и медицинских пунктов.
На данный момент строительные работы ведутся на площади 162 гектара. Также предусмотрено строительство парковки на площади в 12 гектаров.
Завершение строительных работ планируется в октябрь 2025 года.
Источник: Кабар