Садыр Жапаров ознакомился с ходом строительства жилого комплекса «Дастан Сити»

Комплекс будет состоять из 24 семнадцатиэтажных домов, рассчитанных на 2660 квартир

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 10 октября, ознакомился с ходом строительства жилого комплекса «Дастан Сити», который возводится в 11-м микрорайоне в Бишкеке.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, комплекс будет состоять из 24 семнадцатиэтажных домов, рассчитанных на 2660 квартир. В рамках инвестиционного соглашения с Государственной ипотечной компанией ей будет передано 500 квартир в полностью готовом для проживания состоянии.

Главу государства проинформировали, что строительство ведется на месте, где на протяжении многих лет находилась стихийная свалка, возникшая на месте заброшенного карьера. Этот участок долгое время представлял собой экологическую проблему, и для его очистки были предприняты масштабные усилия. Отмечено, что с данной территории вывезены тонны мусора.

Директор строительной компании ОсОО «Экспострой курулуш компаниясы» Кубанычбек Тулеев рассказал президенту о том, что проект включает не только жилые дома, но и торговый центр, бизнес-центр, предусмотрены подземные парковки. Он также показал проект жилого комплекса, в котором для удобства жителей будут созданы детские и спортивные площадки, включая большое футбольное поле и теннисные корты, детские сады на 280 мест (2 детских сада по 140 мест).

На сегодняшний день, одновременно возводятся 12 домов, завершение проекта намечено на 2028 год.

Проект «Дастан Сити» становится символом того, как ранее заброшенные и загрязненные земли могут быть преобразованы в благоустроенные районы, способные обеспечить жителям безопасные и комфортные условия жизни.