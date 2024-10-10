В Бишкеке хотят повысить тарифы еще на один вид услуг

Депутат Айгуль Айдарова интересуется, почему на дорогах Бишкека парковочные карманы загородили бордюрами.

На заседании Жогорку Кенеша 9 октября она отметила, что около школ парковок тоже нет, родителям негде машины оставлять, а потом сотрудники ГУОБДД штрафы выписывают.

"Около магазинов парковок тоже нет. И это не только на центральных улицах, но и на второстепенных. Чуй, Советская - правильно, но на других улицах это вызывает неудобства. Водители все равно оставляют свои авто на краю дороги и идут заниматься своими делами. И я тоже так поступаю, потому что парковок нет. Надо создать стоянки, люди будут платить. Может, надо строить многоуровневые стоянки. Зачем закрыли эти "карманы"?" - спросила Айдарова.

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев ответил, что на магистральных улицах парковочные места убрали, так как там машины должны передвигаться беспрепятственно.

"Если бы мы этого не сделали, пробки были бы еще хуже. Мы провели анализ: около школ и магазинов свои машины оставляют сотрудники, которые работают там. Даже когда не было бордюров, горожане автомобили ставили вторым рядом, что усиливает затор. На второстепенных улицах мы "карманы" не закрывали", - сказал он.

По словам мэра, инвесторы несколько раз обращались по строительству подземных парковок и мэрия поддерживает такие проекты.

"Мы готовы таким инвесторам предоставлять землю без аукциона. К тому же планируем повысить тарифы на парковку в "золотом квадрате", - отметил Джунушалиев.

Источник: kaktus.media