Квартира для лучшего учителя года. В МОиН поступают жалобы от участников конкурса

Комиссия Минобразования рассматривает жалобы, поступающие от участников конкурса "Лучший учитель года".

Об этом Kaktus.media сообщил начальник управления школьного, внешкольного и дополнительного образования МОиН КР Бакыт Козуев.

Напомним, 4 октября в Бишкеке были подведены итоги республиканского конкурса среди учителей. Победителем стала преподаватель математики школы-лицея "Билим" при Ошском государственном университете Назгуль Каныбекова. По условиям конкурса победитель должен был получить квартиру в Бишкеке. Однако в последующих сообщениях Минобразования квартира в качестве главного приза не упоминалась. Сообщалось, что победители в различных номинациях получат путевки и другие ценные призы.

В беседе с Kaktus.media Козуев подтвердил, что условия конкурса не изменились и победитель все же получит квартиру в Бишкеке. Однако сейчас в МОиН поступают апелляции от других участников конкурса. Эти жалобы рассматривает специально созданная комиссия.

"После разбирательства Минобразования официально сообщит об окончательных итогах конкурса", - сказал чиновник.

Он не уточнил, когда, в каком районе и какая квартира будет выдана победителю. Известно лишь то, что это будет квартира от государства, а не от спонсора или частной строительной компании.

Также ранее в соцсетях появилось сообщение, что победитель конкурса "Учитель года - 2021" в Оше не может получить обещанную квартиру. Козуев сообщил, что, вероятно, это был региональный конкурс и Минобразования отношения к нему не имеет.

"Конкурс, проведенный в Бишкеке, является республиканским и первым в своем роде. Он приурочен к 100-летию системы образования Кыргызской Республики, поэтому в нем разыгрывались такие призы. К конкурсу, который прошел в Ошской области несколько лет назад, Минобразования не имеет отношения", - сказал Козуев.

Источник: kaktus.media