Казахстан временно запретил ввоз яблок на период сбора урожая

В Казахстане введен временный запрет на ввоз яблок автомобильным транспортом из третьих стран до 31 декабря 2024 года.

Это решение принято для поддержки отечественного производства яблок и обеспечения сбыта продукции, сообщили в Минсельхозе РК.

Запрет на ввоз яблок действует только на период сбора урожая, что позволит казахстанским садоводам реализовать свой урожай по конкурентным ценам. Приказ введен в действие с 8 октября.

Ограничения не будут распространяться на импорт яблок из стран ЕАЭС (Кыргызстан, Армения, Беларусь, Россия) и на международный транзит через территорию Казахстана. После окончания сезона урожая ограничения на импорт яблок будут сняты.

Согласно пояснительной записке, казахстанские аграрии сталкиваются с демпингом со стороны импортных производителей. Высокая конкуренция с импортной продукцией негативно сказывается на рентабельности местных садоводов. За первые семь месяцев 2024 года было импортировано порядка 107.3 тысячи тонн яблок, что на 58% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Основной импорт идет из Польши, Ирана, Узбекистана и Китая, причем объем импорта из Китая вырос в 18 раз, а из Ирана — в 7 раз.