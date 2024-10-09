О ценах на такси и проектах Яндекса в Кыргызстане: большое интервью Тилека Сулайманова

Т.Сулайманов: Закон не обязывает нас страховать жизнь и здоровье людей, но для нас это важно.

Международная технологическая компания Яндекс уже давно развивает свои сервисы в Кыргызстане. Главный редактор Kaktus.media Наталья Тимирбаева встретилась с Тилеком Сулаймановым, руководителем Яндекс Go в Кыргызстане, чтобы поговорить о достижениях и планах компании и, конечно, выяснить все о ценах на поездки в такси.

- Тилек, рада приветствовать вас в нашей студии. В Бишкеке вовремя начавшаяся встреча уже становится редкостью из-за пробок. Как добрались к нам так быстро?

- Я на электросамокате приехал, для меня сейчас это самый удобный вид транспорта, позволяет избежать пробок и сэкономить кучу времени. Главное – соблюдать правила безопасности. Да и не скрою, мне приятно развивать сервисы, которыми я сам пользуюсь и которые считаю удобными.

Каждый пятый житель Кыргызстана пользуется приложением Яндекс Go

- О разных сервисах Яндекса обязательно поговорим позже. А пока давайте начнем с основ: что такое Яндекс в Кыргызстане сегодня?

- Яндекс – это международная технологическая компания, которая создает продукты и сервисы для решения различных задач с помощью технологий. Наш первый крупный сервис в Кыргызстане – сервис для заказа поездок онлайн – появился в 2017 году. Со временем приложение для заказа такси развилось в суперапп Яндекс Go, теперь там не только такси, но и другие сервисы: транспорт, еда, доставка и самокаты.

Эти сервисы стали частью повседневной жизни для сотен тысяч кыргызстанцев. Сегодня каждый пятый взрослый житель страны пользуется приложением Яндекс Go. А это значит, что сервисы, которые мы развиваем, на самом деле полезны и нравятся многим.

Деньги остаются в Кыргызстане

- Как вообще устроена работа компании в Кыргызстане? Где находится ваш офис?

- Моя команда и я постоянно работаем здесь, наш офис расположен в Бишкеке. Юридические лица сервисов также зарегистрированы здесь.

- Значит, и налоги здесь?

- И налоги мы тоже платим в Кыргызстане. Например, за первое полугодие 2024-го компания заплатила более 222 млн сомов налогов, а за прошлый год – более 328 млн сомов. У нас, кстати, по этому поводу даже есть награда от Государственной налоговой службы при Министерстве финансов КР, она включила нас в число лучших налогоплательщиков Кыргызстана по итогам пяти месяцев 2023 года.

Про такси и почему цена такая

- Поговорим про сервис для заказа поездок, раз с него все началось. Для чего он создавался и почему стал таким популярным?

- Основная задача сервиса – улучшить доступ людей к поездкам на такси, сделать сервис настолько надежным, чтобы у пользователей всегда была возможность заказать машину и уехать, даже в час пик, днем или ночью, в любой день недели. Людям нравится предсказуемость, когда знаешь, что откроешь приложение, закажешь поездку, машина приедет, и даже знаешь когда, это удобно.

Кто зарабатывает на поездках

- Стоимость поездки – это главным образом доход водителя, а Яндекс Такси зарабатывает на комиссии, верно? Сколько она составляет?

- Наш доход – это вознаграждение за доступ партнеров к нашему сервису. В Кыргызстане комиссия за доступ к сервису составляет от 10% в регионах, включая НДС и НсП, до 17% в самом дорогом тарифе в Бишкеке. Комиссия, кстати, не менялась с февраля 2023 года.

Именно за счет этих средств реализуются образовательные и социальные проекты Яндекса в стране: школы программирования для детей, курсы подготовки учителей информатики, системная поддержка НКО и другие инициативы.

За счет этого вознаграждения мы развиваем наши сервисы в стране: поддерживаем приложения, актуализируем карты, обеспечиваем техническую поддержку пользователей и водителей, платим зарплаты команде, поддерживаем офис и несем другие операционные расходы.

А значительную часть комиссии мы возвращаем на рынок в виде мотивационных программ для партнеров, водителей и пассажиров. Таким образом мы стимулируем водителей выходить на линию в периоды повышенного спроса - для поддержания того самого баланса спроса и предложения и, соответственно, для снижения цены для пользователя. А в периоды низкого спроса мотивируем пассажиров скидками, чтобы обеспечивать водителям достаточное количество заказов для стабильного дохода.

- Тилек, Яндекс Такси работает в Кыргызстане уже 7 лет. Что можете сказать про рынок такси и про регулирование отрасли в стране?

- Наш опыт работы в Кыргызстане и в других странах показывает, что технологии развиваются очень стремительно и часто опережают действующее регулирование. Поэтому очень важно, чтобы государственные учреждения были в диалоге с бизнесом, понимали, как работают современные платформы. Мы всегда открыты и готовы делиться опытом, наработанным в других странах, рассказывать про лучшие практики на разных рынках.

Безопасность всегда в приоритете

- Вы развиваете мобильность в городах, транспортную доступность, как вы смотрите на безопасность поездок, нужно ли что-то специальное предпринимать?

- Яндекс внедряет в Кыргызстане множество технологий для повышения безопасности водителей и пассажиров. Мы используем автоматический мониторинг скорости и стиля вождения. Эта система отслеживает превышения скоростного режима и опасные маневры, предупреждая водителей и помогая предотвратить аварийные ситуации. Технологии сервиса позволяют мониторить время водителей-партнеров на линии и ограничивать доступ к заказам при превышении допустимого количества часов.

Для пассажиров в приложении есть специальный раздел "Безопасность", в нем можно отправить информацию о поездке близким, если вам тревожно в поездке. Через этот раздел также можно быстро связаться с экстренными службами.

Каждая поездка в сервисе застрахована. Страховая сумма составляет до 800 тыс. сомов на каждого человека, находящегося в автомобиле во время выполнения заказа. Закон не обязывает нас страховать жизнь и здоровье людей, но для нас это важно.

Больше чем такси

- Давайте поговорим о других сервисах Яндекса, доступных для жителей Кыргызстана. Что еще полюбилось людям?

- Со временем Яндекс Go стало приложением для удобного города. С его помощью люди решают разные задачи. Кроме такси, там есть доставка, еда, самокаты, транспорт. Многие из этих сервисов помогают экономить время. Люди могут удобно передвигаться по городу, в реальном времени понимая, когда придет нужный автобус, заказывая поездки или арендуя самокат. А иногда можно не ехать самому, а воспользоваться доставкой в том же приложении, все это упрощает решение многих повседневных задач.

Кстати, благодаря популярности многих сервисов Яндекса партнеры сервиса могут расти и увеличивать свой доход. Каждый месяц более 82 тысяч водителей и курьеров получают доход и могут содержать свои семьи, выполняя заказы на доставку и поездки через Яндекс Go.

Возможности для малого бизнеса

- А делаете ли вы что-то для бизнесов или фокус-сервисов – это конечный пользователь?

- Малый и средний бизнес – наши основные партнеры в сервисах доставки и еды. Это магазины, рестораны, кафе. В Бишкеке весной доставка запустила мото-тариф, доставку на мопедах, это удешевляет доставку для многих предпринимателей, так они смогли нарастить свои объемы. Проект оказался востребован и в других городах, в ближайшее время мото-доставка стартует и в Оше.

Еда в Яндекс Go – это мощный инструмент для роста и оптимизации бизнеса ресторанов и кафе. Кроме того что сервис предоставляет заведениям доступ к широкой аудитории и помогает повысить узнаваемость бренда и увеличить продажи, сотрудничество с Яндекс Go – это также инструменты для анализа заказов, что позволяет оптимизировать меню, цены и улучшать обслуживание клиентов. Отзывы пользователей помогают ресторанам увидеть, что нужно изменить в сервисе.

О стратегии и планах

- Какие сейчас у компании планы? Над чем работаете?

- Мы планируем и дальше развивать уже работающие в стране сервисы, делать их лучше, увеличивать территорию их присутствия. Сегодня Яндекс Go с разным наполнением сервисами представлен уже в 12 городах страны, мы работаем над тем, чтобы больше людей получили доступ к нашим сервисам.

Из нового – мы разработали платформу для управления корпоративным автопарком, и она уже тестируется в Кыргызстане. Решение поможет компаниям оптимизировать управление и утилизацию собственных автопарков.

Кроме городских сервисов, в стране уже работают контентные проекты, и, например, "Кинопоиск" поддерживает в том числе кыргызстанские тайтлы.

И мы, конечно, постоянно изучаем рынок Кыргызстана и возможности для запуска здесь наших других сервисов.

- Как вы выбираете, какие проекты запускать?

- Когда мы видим проблему и у нас есть идея, как ее решить, мы создаем продукт, сервис или реализуем проект.

Мы много говорили про удобный город и то, как мы стараемся делать надежные сервисы для мобильности людей.

Другое важное для нас направление как для IT-компании – это доступность IT-образования в Кыргызстане и интеграция школьников и специалистов в международное IT-сообщество. В прошлом году мы открыли в Бишкеке Школу программирования для старшеклассников. Набор на этот учебный год недавно завершился, и уже на этой неделе ребята начнут обучение.

В этом году мы также проводили онлайн-курс повышения квалификации по программированию на Python для студентов старших курсов и учителей информатики. Кстати, быстрее всех курс прошел 62-летний преподаватель информатики Исмаил Кошмурзаев из Нооката – мы очень рады его успехам.

Мы создаем цифровые сервисы, и нам важно, чтобы они были доступны все большему количеству людей, в самых разных ситуациях. Поэтому у нас появился инклюзивный проект "Экран специальных возможностей для пользователей с особенностями здоровья. К августу 2024 года с использованием этой опции было совершено более 77 тысяч поездок.

Кстати, заказы из Яндекс Go также могут выполнять слабослышащие водители. Приложения для пассажиров и водителей адаптированы для таких поездок.

- Вы затронули важную и сложную тему – корпоративная ответственность. Расскажите о ваших больших проектах в сфере НКО, что уже удалось?

- Больше года мы на постоянной основе поддерживаем четыре организации: Первый детский хоспис, Help the Children – SKD, "Үмүт – Надежда" и фонд "Рука в руке". С момента запуска для их подопечных и профильных специалистов организовано около 4 200 бесплатных поездок, а общая сумма средств, выделенных нами на поездки, составила более 1,6 млн сомов. В дополнение к поездкам с октября наши партнеры также могут бесплатно пользоваться сервисом доставки.

Благодаря пассажирам и водителям, которые совершают поездки через наш сервис, мы можем помогать подопечным благотворительных фондов. В прошлом году мы впервые провели акцию "Щедрый ноябрь". По ее условиям каждую пятницу ноября сервис Яндекс Go переводил по 1 сому за каждые 10 км, которые пользователи совершили в поездках. По итогам акции Яндекс дополнительно увеличил получившуюся сумму и перечислил 600 тысяч сомов в благотворительные организации. Мы уже видим интерес к "Щедрому ноябрю" со стороны других компаний и рады, что наши проекты могут превратиться в традицию.