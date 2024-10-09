Плановые отключения электричества в Бишкеке 10 октября — график
В связи с проведением технических работ и техобслуживанием 10 октября будет временно отключена подача электроэнергии в некоторых районах города Бишкек.
Восточный РЭС
- отрезки ул. Гоголя, Боконбаева, Суюмбаева, Герцена — с 09:30 до 18:00;
- отрезки ул. Карадарьинской, Суванбердиева, Кропоткина, Медерова — с 09:30 до 20:00.
Западный РЭС
- мкр. «Джал», ж/д №12 — с 09:00 до 17:00;
- отрезки ул. Тыныбекова, Островского, Красной, Абдыкадырова, пер. Таджикский, Партизанский — с 09:00 до 17:00;
- ул. Коперника, ж/д №16 — с 09:00 до 17:00;
- жилмассив «Ак-Ордо» (ул. Тагай-Бий, Садыр-Аке, Каркыра, Кырчын) — с 09:00 до 17:00;
- жилмассив «Арча-Бешик» (ул. Кен-Суу, Ак-Тан, Куюкова, Чортекова, Шералиева, Тулпар-Таш, Керме-Тоо) — с 09:00 до 17:00.
Северный РЭС
- отрезки ул. Коммунаров, пр. Жибек Жолу, Фучика, Березовая, Победа, Уральская, Азовская, Кара-Балтинская, Энтузиастов, Лесная, Рижская, Брянская, Араванская, Краснодонцев, Куренкеева, Республиканская, Харьковская, Кудрука, Багратиона, Сахалинский, Альпийская, пер. Талды-Суйский, Сахалинский — с 09:00 до 17:00;
- жилмассив «Дордой» (ул. Ибраимова, 3-4, Аул-6) — с 09:00 до 17:00.