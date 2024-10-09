Кинематографисты Кыргызстана и Монголии снимут совместный художественный фильм

Алтынбек Максутов встретился с монгольскими кинематографистами

Министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Алтынбек Максутов 7 октября встретился с монгольскими кинематографистами и советником-посланником посольства Монголии в КР Эрдэнэбат Гэндэндарам.

Как сообщили в ведомстве, в ходе встречи стороны выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству в области культуры, спорта и кинематографии.

Во время встречи монгольская сторона сообщила о начале сотрудничества с кыргызскими кинематографистами по созданию совместного дружественного художественного фильма.

Стороны договорились о проведении Дней кыргызского кино в Монголии и Дней монгольского кино в Кыргызстане. Также монгольской стороной было предложено организовать постановку спектаклей на паритетной основе в театрах Кыргызской Республики и Монголии.

Алтынбек Максутов выразил поддержку в реализации идей монгольской стороны и информировал, что государство прилагает все усилия для развития кыргызской кинематографии путем увеличения бюджета на производство фильмов, строительства павильонов, а также обновления техники для съемок фильмов.

Также министр предложил открыть кыргызский уголок в музее Улан-Батора.

Источник: Кабар