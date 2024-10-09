Инвесторы готовы построить метро в Бишкеке – мэр

А.Джунушалиев: Если их предложения будут выгодными, мы готовы начать реализацию
На заседании Жогорку Кенеша депутат Эльдар Абакиров поинтересовался у мэра Бишкека Айбека Джунушалиева, рассматривается ли строительство метро в столице.
По словам нардепа, население столицы уже достигло 2 млн жителей и стоит проблема загруженности дорог.
В свою очередь градоначальник ответил, что на следующей неделе назначена встреча по данному вопросу. «На нас выходят инвесторы по строительству метро в Бишкеке, они предоставят свои проекты. Если их предложения будут выгодными, мы готовы начать реализацию», - заявил мэр.
Источник: Кабар