Сельчук Байрактар рассказал, в какой сектор они планируют вложить инвестиции в Кыргызстане

9-10 октября в Бишкеке проходит форум по искусственному интеллекту Организации Тюркских государств

Технический директор Baykar Technology Сельчук Байрактар сегодня принял участие в форуме по искусственному интеллекту Организации тюркских государств, который проходит в Бишкеке.

В своем выступлении он рассказал о новшествах, которые предоставляет компания для военной авиации.

«Мы начинали свой путь в 2000 году, нас было всего 10 человек. На сегодняшний день нас больше 5 тысяч. Сейчас мы сотрудничаем, в том числе, и с Кыргызстаном. Для нас большая честь работать с тюркскими государствами, для того, чтобы наша продукция стояла на защите ваших стран», - сказал Байрактар.

Он отметил, что они планируют инвестировать в технологический сектор Кыргызстана и продемонстрировал новые дроны, которые используют ИИ для наибольшей эффективности работы.

Сельчук Байрактар подчеркнул, что компания «Baykar Makina», совладельцем которой он является, начала работу в области космических систем и собирается строить ракеты в сотрудничестве с заинтересованными странами.

Отметим, 9-10 октября в Бишкеке проходит форум по искусственному интеллекту Организации Тюркских государств. Это инновационное двухдневное мероприятие, которое объединит представителей государственных органов, ведущих экспертов в области искусственного интеллекта, представителей бизнеса, академических кругов и ИТ-сообщества из тюркских стран, Центрально-Азиатского региона и всего мира.

В Форуме принимают участие представители государственных органов и ведущие эксперты из стран-участниц Организации Тюркских государств:

- Азербайджана

- Казахстана

- Кыргызстана

- Узбекистана

- Турции

В статусе стран-наблюдателей – представители Венгрии.

Источник: Кабар