В Кыргызстане стабильно растет спрос на рабочую силу. Анализ HeadHunter по отраслям

Рынок труда - это отражение текущих экономических и социальных тенденций.

В условиях нестабильности и изменений важно уметь быстро адаптироваться к происходящему. В своей статье агентство HeadHunter рассмотрело ключевые показатели рынка труда Кыргызстана за III квартал 2024 года: активность работодателей, динамику заработных плат, активность соискателей и уровень конкуренции.

Активность работодателей

За III квартал 2024 года на платформе headhunter.kg было размещено более 15 тыс. активных вакансий, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Это говорит о стабильном росте спроса на рабочую силу в стране, что позитивно влияет на рынок труда.

Бишкек продолжает занимать лидирующую позицию по количеству вакансий, там сосредоточено более 90% вакансий по всей стране. Заметный рост числа вакансий, помимо Бишкека, наблюдался в Таласе (+94%) и Оше (+56%).

Профобласти с наибольшим количеством предложений о работе:

Заработные платы

Средняя медианная предлагаемая заработная плата по Кыргызстану составила 44 тыс. сомов (gross), что на 20% выше, чем в прошлом году. Медианная зарплата остается более объективным показателем, чем средний заработок, так как отражает уровень оплаты труда, который получают половина работников.

Наибольший прирост заработных плат наблюдается в сферах страхования (+83%) и безопасности (+63%).

В сфере науки и образования, напротив, наблюдается снижение медианных зарплат.

Динамика активности соискателей

Количество активных резюме на headhunter.kg за III квартал 2024 года составило более 80 тыс., что на 32% больше, чем в прошлом году. Это подтверждает высокий уровень активности на рынке труда со стороны соискателей.

Особенно активно, по отношению к прошлому году, резюме размещают представители рабочего персонала, транспорта и логистики, безопасности и автомобильного бизнеса, что отражает спрос на рабочие места в данных отраслях.

Конкуренция на рынке труда

Индекс конкуренции, который показывает соотношение резюме к количеству вакансий, составил 5,56. Это означает, что в среднем на одну вакансию претендуют пять-шесть человек. За год конкуренция увеличилась на 19%.

Конкуренция за рабочие места выросла в большинстве регионов и отраслей. Особенно высокие показатели в сфере искусства и информационных технологий, что может свидетельствовать о сложностях с трудоустройством в этих областях.

Значения индекса:

меньше или равно 1,9 - острый дефицит соискателей;

2,0–3,9 - дефицит соискателей;

4,0–7,9 - умеренный уровень конкуренции за рабочие места, здоровое соотношение между работодателями и соискателями;

8,0–11,9 - высокий уровень конкуренции соискателей за рабочие места, рынок работодателя;

больше или равно 12 - крайне высокий уровень конкуренции соискателей за рабочие места.

HeadHunter - это ведущая онлайн-платформа по поиску работы и подбору персонала в Кыргызстане и странах СНГ.

Данный обзор подготовлен компанией "HeadHunter Кыргызстан" на основе анализа вакансий работодателей и резюме соискателей, размещенных на сайте headhunter.kg.

Источник: kaktus.media