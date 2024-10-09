           
Подробности
Общество
Просмотров: 33

В Кыргызстане стабильно растет спрос на рабочую силу. Анализ HeadHunter по отраслям

Рынок труда - это отражение текущих экономических и социальных тенденций.

В условиях нестабильности и изменений важно уметь быстро адаптироваться к происходящему. В своей статье агентство HeadHunter рассмотрело ключевые показатели рынка труда Кыргызстана за III квартал 2024 года: активность работодателей, динамику заработных плат, активность соискателей и уровень конкуренции.

Активность работодателей

За III квартал 2024 года на платформе headhunter.kg было размещено более 15 тыс. активных вакансий, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Это говорит о стабильном росте спроса на рабочую силу в стране, что позитивно влияет на рынок труда.

Бишкек продолжает занимать лидирующую позицию по количеству вакансий, там сосредоточено более 90% вакансий по всей стране. Заметный рост числа вакансий, помимо Бишкека, наблюдался в Таласе (+94%) и Оше (+56%).

Профобласти с наибольшим количеством предложений о работе:

В Кыргызстане стабильно растет спрос на рабочую силу. Анализ HeadHunter по отраслям

Заработные платы

Средняя медианная предлагаемая заработная плата по Кыргызстану составила 44 тыс. сомов (gross), что на 20% выше, чем в прошлом году. Медианная зарплата остается более объективным показателем, чем средний заработок, так как отражает уровень оплаты труда, который получают половина работников.

Наибольший прирост заработных плат наблюдается в сферах страхования (+83%) и безопасности (+63%).

В сфере науки и образования, напротив, наблюдается снижение медианных зарплат.

В Кыргызстане стабильно растет спрос на рабочую силу. Анализ HeadHunter по отраслям

Динамика активности соискателей

Количество активных резюме на headhunter.kg за III квартал 2024 года составило более 80 тыс., что на 32% больше, чем в прошлом году. Это подтверждает высокий уровень активности на рынке труда со стороны соискателей.

Особенно активно, по отношению к прошлому году, резюме размещают представители рабочего персонала, транспорта и логистики, безопасности и автомобильного бизнеса, что отражает спрос на рабочие места в данных отраслях.

В Кыргызстане стабильно растет спрос на рабочую силу. Анализ HeadHunter по отраслям

Конкуренция на рынке труда

Индекс конкуренции, который показывает соотношение резюме к количеству вакансий, составил 5,56. Это означает, что в среднем на одну вакансию претендуют пять-шесть человек. За год конкуренция увеличилась на 19%.

Конкуренция за рабочие места выросла в большинстве регионов и отраслей. Особенно высокие показатели в сфере искусства и информационных технологий, что может свидетельствовать о сложностях с трудоустройством в этих областях.

В Кыргызстане стабильно растет спрос на рабочую силу. Анализ HeadHunter по отраслям

Значения индекса:

 

  • меньше или равно 1,9 - острый дефицит соискателей;
  • 2,0–3,9 - дефицит соискателей;
  • 4,0–7,9 - умеренный уровень конкуренции за рабочие места, здоровое соотношение между работодателями и соискателями;
  • 8,0–11,9 - высокий уровень конкуренции соискателей за рабочие места, рынок работодателя;
  • больше или равно 12 - крайне высокий уровень конкуренции соискателей за рабочие места.

HeadHunter - это ведущая онлайн-платформа по поиску работы и подбору персонала в Кыргызстане и странах СНГ.

Данный обзор подготовлен компанией "HeadHunter Кыргызстан" на основе анализа вакансий работодателей и резюме соискателей, размещенных на сайте headhunter.kg.

Источник: kaktus.media

           