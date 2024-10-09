В Бишкеке убили 23-летнего парня

Подозреваемый задержан и водворен в СИЗО

В Бишкеке задержан подозреваемый в убийстве 23-летнего парня.

По информации столичной милиции, трагедия произошла 4 октября на улице Кулиева. М.М., 2001 года рождения, получил ножевое ранение в ходе потасовки. Пострадавший скончался в карете скорой помощи, не приходя в сознание.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 122 ч.2 («Убийство») УК КР.

Оперативники задержали подозреваемого И.Б., 1992 года рождения. Его водворили в СИЗО-1 на два месяца.

Источник: Vesti.kg