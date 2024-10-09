В Араване возвращено в собственность государства пастбище стоимостью 117 млн сомов

Прокуратурой Араванского района Ошской области проведена проверка, в ходе которой установлены нарушения законодательства.

Об этом сообщает Генеральная прокуратура КР.

Так, решением Араванского районного суда от 2007 года земельный участок, расположенный на участке Мончок-Тепе Юсуповского айылного аймака площадью 11,43 га, незаконно признан частной собственностью Р.Н., а в 2013 году на основании договора дарения передан в собственность Н.Н.

По результатам рассмотрения внесенного прокуратурой района апелляционного представления решение районного суда отменено.

Кроме того, прокуратурой района в Араванский районный суд внесено исковое заявление о признании недействительным вышеуказанного договора дарения, которое было удовлетворено вступившим в силу судебным актом.

На основании внесенного прокуратурой акта реагирования, земельный участок, относящийся к категории пастбищ, площадью 11,43 га стоимостью 117 млн 360 тыс. сомов, возвращен в собственность государства.