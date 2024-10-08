В Минобразования прокомментировали увольнение учителей из бишкекской школы

Ранее в бишкекской школе № 26 уволились почти 30 учителей

В Министерстве образования и науки отреагировали на заявление депутата об увольнении 40 учителей из школы № 69 имени Сатылганова.

По данным ведомства, со 2 сентября 2024 года в общеобразовательной школе уволились по собственному желанию 34 руководителя кружковой работы и 9 учителей. Но в настоящее время школа работает в штатном режиме, вакансий нет.

Ранее в Бишкеке 37 школ имели статус гимназии или лицея. У 11 общеобразовательных организаций на 1 сентября 2024 года истек срок действия сертификата об аккредитации как «школы-лицея» или «школы-гимназии». У 26 школ такой сертификат еще будет действовать в среднем до 2028 года.

В министерстве напомнили о постановлении кабинета министров от 27 августа 2024 года № 519. Согласно ему, за педагогическими работниками и руководителями, работающими в школах-гимназиях и школах-лицеях, сохраняются повышенные (на 15 и 20 процентов соответственно) размеры ставок и должностных окладов на период действия срока сертификата об аккредитации.

Ранее в бишкекской школе № 26 уволились почти 30 учителей. Это связано в том числе с истекшим сроком действия лицензии на гимназический компонент и утраченной возможностью преподавания дополнительного иностранного языка. Часть педагогов перешли в частные школы.

Источник: 24.kg