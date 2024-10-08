Мэрия Бишкека предлагает повысить тариф на проезд при оплате наличными

Мэрия Бишкека предлагает повысить тариф на проезд при оплате наличными.

Муниципалитет опубликовал уведомление о разработке проекта нормативного правового акта и сборе предложений заинтересованных лиц.

Сегодня стоимость проезда на муниципальных автобусах и троллейбусах в безналичной форме составляет 17 сомов, наличной — 20 сомов. Разница между наличной формой оплаты и безналичной 3 сома.

В целях стимулирования населения в пользовании системой электронной оплаты проезда предлагается увеличить оплату за проезд в наличной форме.

При этом также планируется ввести тариф, который позволяет одним билетом совершать пересадки в течение определенного времени.

В настоящее время в Бишкеке перевозку пассажиров и багажа осуществляют 3 муниципальных предприятия «Бишкекский городской транспорт», «Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие» и «Бишкекское троллейбусное управление».

Предложения принимаются по электронной почте: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , на почтовый адрес: Бишкек, улица 7 Апреля, 4А, департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии города Бишкека и по телефону 0312532670.

Предложения принимаются до 19 октября.

Булак: 24.kg