В Жогорку Кенеше предложили штрафовать тех, кто не застраховал свое жилье

«Если не ввести штрафы, то люди никогда не научатся страховать жилье»
Депутат Бекмурза Эргешов сегодня на заседании комитета по бюджету, экономической и фискальной политике Жогорку Кенеша предложил штрафовать граждан, которые не застраховали свое жилье.
В ходе заседания он поинтересовался у главы Госфиннадзора Марата Пирназарова, предусмотрены ли какие-то штрафы для тех, кто отказывается страховать свое жилье.
Чиновник ответил, что такие штрафы не предусмотрены.
Депутат в свою очередь выразил мнение, что если не ввести штрафы, то люди никогда не научатся страховать жилье.
Источник: Vesti.kg