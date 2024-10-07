В Кыргызстане хотят запретить руководителям госбольниц работать в частных клиниках

По мнению депутатов, это снизит вероятность возникновения коррупционных схем

Комитет по социальной политике Жогорку Кенеша сегодня рассмотрел и одобрил законопроект «О внесении изменения в Закон Кыргызской Республики «Об охране здоровья граждан в Кыргызской Республике» в первом чтении.

Инициаторы законопроекта – депутаты Айсулуу Мамашова, Нилуфар Алимжанова, Аида Исатбек кызы, Бахридин Шабазов.

Айсулуу Мамашова отметила, что законопроект разработан в целях обеспечения надежной и качественной медицинской помощи гражданам Кыргызстана.

«Предлагается внести изменения в действующее законодательство, в частности, ввести запрет на одновременную занятость руководителей государственных медицинских учреждений в частных клиниках. Ограничение занятия руководящих должностей в государственных медицинских учреждениях и работе в частных клиниках призвано снизить вероятность возникновения коррупционных схем, улучшить качество оказания медицинских услуг и повысить доверие общества к системе здравоохранения», - подчеркнула депутат.

В ходе обсуждения депутат Айбек Маткеримов поддержал законопроект и предложил внести такой запрет не только для руководителей, но и заведующих отделениями медицинских учреждений.

Председатель комитета Винера Раимбачаева отметила, что в настоящее время некоторые медицинские работники государственных медицинских учреждений направляют пациентов в частные клиники, добавив, что из-за очередей на операции, граждане вынуждены обращаться в частные клиники.

Депутат Эльдар Абакиров поднял вопросы о повышении заработной платы руководителям государственных медицинских учреждения, а также сокращении их срока пребывания в должности с 10 до 5 лет.

Источник: Vesti.kg