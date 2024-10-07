В Гонконге таможенники обнаружили метамфетамин на $11,3 млн в грузе из Кыргызстана

88 кг наркотиков были спрятаны в поддонах с расписной керамикой

Сотрудники таможни Гонконга изъяли метамфетамин на сумму $11,3 миллиона, спрятанный в деревянных поддонах с расписной керамикой из Кыргызстана, сообщают китайские СМИ.

Отмечается, что это первый груз, прибывший из Кыргызстана, и крупнейшая партия наркотиков, ввезенная в город воздушным грузом в этом году.

Старший следователь таможенного бюро по расследованию преступлений, связанных с наркотиками, заявил, что груз привлек внимание офицеров, поскольку из Кыргызстана ранее не ввозили подобные товары.

«Контрабандисты попытались отвлечь внимание таможни, доставив партию, казалось бы, дорогостоящих керамических изделий. Однако расписная керамика из Кыргызстана, страны, не известной экспортом предметов искусства, встречается редко, и это вызвало у нас подозрения», — сказал он.

В ходе первоначального досмотра в международном аэропорту Гонконга на рентгеновских снимках восьми деревянных поддонов в партии груза были обнаружены небольшие скрытые отсеки в стыках поддонов. Внутри 200 выдолбленных ячеек находились пластиковые пакеты с метамфетамином общим весом 88 кг.

В тот же день в аэропорту арестовали 54-летнего мужчину, который должен был забрать груз.

Расследование продолжается.

Источник: Vesti.kg