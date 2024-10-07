В школах внедрят государственный электронный дневник

В школах со второй четверти будет введен государственный электронный дневник.

Об этом 7 октября на заседании комитета Жогорку Кенеша по социальной политике сообщила министр образования и науки Догдуркул Кендирбаева.

По ее словам, на днях будет завершена разработка электронного дневника, в него вводятся персональные идентификационные номера школьников.

"Во второй четверти он заработает. Это будет первый национальный портал. Дневник, функционирующий до нынешнего времени, не национальный", - добавила глава ведомства.

Депутат Аида Исатбек кызы поинтересовалась основной целью введения дневника. "Чтобы родители могли отслеживать оценки своих детей?" - уточнила она.

"Там все: управление, качество образования и учебно-методический комплекс", - ответила Кендирбаева.

Депутат добавила, что многие учителя жалуются на электронный журнал из-за проблем с интернетом.

"Учителя говорят, что из-за плохого интернета в школе им приходится входить в журнал со своего телефона. Из-за того, что сеть лагает, они вынуждены делать двойную работу: заполнять красный журнал как прежде, а потом дублируют через телефон. К тому же они проверяют тетради, за которые не оплачивают", - заявила Исатбек кызы.

Глава Минобразования ответила, что интернета нет только в 120 школах, а за тетради учителя получают 2,7 тыс. сомов.

Источник: kaktus.media