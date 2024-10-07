Депутаты и сотрудники аппарата парламента стали тесты на знание госязыка

Н.Шакиев: «В прошлом году депутатами был принят конституционный закон «О государственном языке»

В здании Жогорку Кенеша проходит выездное тестирование по определению уровня владения государственным языком, организованное государственным учреждением «Кыргызтест».

Как сообщает отдел по работе с общественностью и СМИ ЖК КР, торага Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев, депутаты и сотрудники Аппарата парламента ознакомились с ходом акции по определению уровня владения государственным языком.

Торага отметил, что все сотрудники, работающие в законодательном органе, должны владеть кыргызским языком на высоком уровне. «В прошлом году депутатами был принят конституционный закон «О государственном языке». Мы должны строго соблюдать требования его требования и широко использовать кыргызский язык в законотворческой деятельности и документообороте. Для этого все сотрудники должны знать государственный язык», - сказал он.

При этом, учитывая особенности современных технологии, торага подчеркнул необходимость их использования при тестировании. Нурланбек Шакиев сегодня прошел тест сам и получил высший балл уровня С1.

Торага Нурланбек Шакиев в начале текущего года посетил государственное учреждение «Кыргызтест» и подарил современные компьютеры и сервер обработки данных. В ходе данного мероприятия было озвучено, что для проведения тестирования государственных и муниципальных служащих в регионах есть острая необходимость в транспорте для перевозки сотрудников «Кыргызтеста» и оборудования. Со стороны Нурланбек Шакиев данный вопрос также был решен и «Кыргызтесту» передан микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter.

Источник: Кабар