Работодателей хотят штрафовать за выплату зарплат наличными

Законопроект поступил в Жогорку Кенеш

Министерство экономики и коммерции КР предлагает штрафовать юридических лиц за выплату заработных плат наличными средствами. Проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики в сфере налогообложения» поступил в Жогорку Кенеш.

Так, предлагается дополнить Кодекс о правонарушениях новой статьей, которая предусматривает ответственность юридического лица за невыполнение требований по выплате зарплаты в безналичной форме.

За нарушение предлагается штрафовать на 5 тысяч сомов.

Источник - vesti.kg