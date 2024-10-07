В Кыргызстане за 9 месяцев зарегистрировано свыше 5 тыс. ДТП

ГУОБДД КР: За 9 месяцев 2024 года в Кыргызстане зарегистрировано 5 тыс. 60 дорожно-транспортных происшествий.

Об этом сегодня в эфире «Биринчи радио» сообщил начальник Отдела дорожного надзора ГУОБДД МВД КР Тынычбек Саидов.

По его данным, по стране официально зарегистрировано более 1,5 млн автомобилей, и с зарубежными номерами количество автомобилей тоже растет, сказал он.

«На сегодня остро стоит вопрос с ДТП, которые уносят жизни детей и жизни трудоспособной части населения, также наносится материальный и моральный ущерб гражданам. Со стороны Главного управления проводятся разъяснительные работы. В настоящее время по стране ведется мероприятие под названием «Пешеход», так как растет количество случаев, когда пешеходы переходят дорогу в неположенных местах, игнорируя дорожные знаки. Наши сотрудники проводят беседы и профилактические мероприятия», - сообщил Т.Саидов.

Источник - КАБАР