«Мошенники оформят на вас кредит за 5 минут»

Почему нельзя отправлять паспортные данные через WhatsApp

Имея паспортные данные, можно оформить кредит на любого гражданина буквально за 5 минут. Об этом в эфире «Биринчи радио» предупредил заместитель директора Парка высоких технологий Чубак Темиров.

«У нас просят отправить фото паспорта через WhatsApp. И мы, не задумываясь, отправляем. Хотя, имея на руках паспортные данные, можно оформить кредит буквально за 5 минут. Жертвы мошенников об этом узнают лишь тогда, когда им приходит уведомление, что необходимо погасить кредит», - отметил Темиров.

Источник: Vesti.kg