Днем на большей части Кыргызстана дожди — прогноз погоды на 6 октября

Кыргызгидромет опубликовал прогноз погоды по Кыргызстану на 6 октября.

Ночью на большей части территории Таласской области, местами в Баткенской области, в предгорных и горных районах Жалал-Абадской области дождь, в высокогорных районах дождь, снег, в долинной зоне Жалал-Абадской области и по остальной территории без осадков.

Днем на большей части территории Чуйской, Таласской, Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областей, местами в Иссык-Кульской, Нарынской областях дождь, в высокогорных районах дождь, снег, в Чуйской, Таласской, Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областях местами осадки интенсивные.

Ветер западный 4-9 м/с, днем местами с усилением до 15-20 м/с.

Температура воздуха:

Чуйская область

ночью +10…+15

днем +19…+24

Таласская область

ночью +6…+11

днем +16…+21

Баткенская область

ночью +10…+15

днем +18…+23

Ошская, Жалал-Абадская области

ночью +10…+15

днем +18…+23

Иссык-Кульская область

ночью +5…+10

днем +17…+22

Нарынская область

ночью +1…+6

днем +16…+21.

В Бишкеке ночью без осадков, днем временами дождь. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью 12…14°, максимальная температура воздуха днем 21…23°.

В Чолпон-Ате без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью 8…10°, максимальная температура воздуха днем 17…19°.