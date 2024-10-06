Днем на большей части Кыргызстана дожди — прогноз погоды на 6 октября

Кыргызгидромет опубликовал прогноз погоды по Кыргызстану на 6 октября.
Ночью на большей части территории Таласской области, местами в Баткенской области, в предгорных и горных районах Жалал-Абадской области дождь, в высокогорных районах дождь, снег, в долинной зоне Жалал-Абадской области и по остальной территории без осадков.
Днем на большей части территории Чуйской, Таласской, Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областей, местами в Иссык-Кульской, Нарынской областях дождь, в высокогорных районах дождь, снег, в Чуйской, Таласской, Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областях местами осадки интенсивные.
Ветер западный 4-9 м/с, днем местами с усилением до 15-20 м/с.
Температура воздуха:
Чуйская область
ночью +10…+15
днем +19…+24
Таласская область
ночью +6…+11
днем +16…+21
Баткенская область
ночью +10…+15
днем +18…+23
Ошская, Жалал-Абадская области
ночью +10…+15
днем +18…+23
Иссык-Кульская область
ночью +5…+10
днем +17…+22
Нарынская область
ночью +1…+6
днем +16…+21.
В Бишкеке ночью без осадков, днем временами дождь. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью 12…14°, максимальная температура воздуха днем 21…23°.
В Чолпон-Ате без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью 8…10°, максимальная температура воздуха днем 17…19°.