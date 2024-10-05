Государству вернули участок гостиницы «Ала-Тоо» в Нарыне

Государству вернули участок гостиницы «Ала-Тоо» в Нарыне.

Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По данным ведомства, объект незаконно приватизирован. Возвращенный участок относился к категории земель общего пользования, но, несмотря на это, использовался администрацией гостиницы «Ала-Тоо» в качестве прилегающей к ней территории.

Установлено, что в 2007 году коллегией Нарынского областного суда, несмотря на отсутствие соответствующих полномочий, игнорируя протесты органов прокуратуры и местного самоуправления, в нарушение требований земельного законодательства вынесено решение о передаче гражданке М.А. права на владение указанным земельным участком.

Привлеченной в рамках доследственной проверки комиссией из числа компетентных представителей государственных и муниципальных органов выявлены факты нарушения статьи 78 Земельного кодекса КР, регламентирующей запрет на передачу в частную собственность земель общего пользования населенных пунктов, что свидетельствует о превышении коллегией Нарынского областного суда полномочий и неправомерности вынесенного ею вышеуказанного решения.

Стоимость указанного участка с учетом его непосредственной близости с государственными административными зданиями — 97 миллионов сомов.

После необходимых юридических процедур земля передана на баланс мэрии Нарына.