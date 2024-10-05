Новым председателем Союза журналистов стал директор «Седьмого канала»

Накануне в Бишкеке прошел Х съезд Союза журналистов Кыргызстана.

Об этом сообщили его участники.

На съезде избрали нового председателя. Им стал генеральный директор телерадиокомпании «Седьмой канал» Илязбек Балташев.

До этого бессменным главой профессионального объединения работников СМИ был Абдыкадыр Султанбаев. Он руководил союзом с 1991 года.

Отметим, в 2020-м Илязбек Балташев был заместителем министра культуры, информации и туризма и курировал информполитику. Освобожден от должности в 2021 году.

Источник: 24.kg