В Баткене государству вернули золоторудное месторождение стоимостью $50 млн

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

ГКНБ КР в рамках проведения следственно-оперативных мероприятий по материалам уголовного дела зарегистрированного по факту легализации (отмывания) доходов, добытых преступным путем, а также финансированию деятельности ОПГ К.Асанбека, на баланс Министерства природных ресурсов и технического надзора КР передано золоторудное месторождение «Апрельское AZI», расположенное на территории Баткенской области, где общие запасы золота составляют около 10 тн. и 15 тн. серебра, по предварительным расчетам стоимость месторождения составляет более 50 млн. долларов США.

В настоящее время ГКНБ КР продолжаются соответствующие оперативные мероприятия направленные на выявление имущества, добытых преступным путем, в том числе представителями организованной преступности.