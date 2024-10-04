В Оше запустили бесплатные школьные автобусы

Автобусы будут курсировать по трем маршрутам

В Оше по инициативе мэра города Бакытбека Жетигенова запустили бесплатные школьные автобусы.

По информации пресс-службы мэрии города, автобусы будут ездить три раза в день: утром, в обед и вечером. Пока запущено три маршрута:

- №1: конечная троллейбусная остановка на ул. Исанова - прямо по улицам А. Шакирова, А. Масалиева, И. Раззакова, У. Салиевой (мимо Ошской областной больницы), С. Касымбекова, затем возвращается назад по ул. У. Салиевой;

- №2: село Тээке (трасса Ош - Араван) - центр села Кенеш - ул. Кокумбия (разворот на Барсбека) - улицы Б. Осмонова - Р. Абдыкадырова («Черемушки») - Ш. Руставели - Г. Айтиева - Курманджан Датки - ул. Мухаммеда Али Джиннаха (музыкальное училище им. Ниязалы) - В. Ленина - школа им. Г. Айтиева села Толойкон;

- №3: ДЭУ-21 - ул. А. Мамырова («Волчья яма») - микрорайон «Ак-Тилек» - ул. Б. Осмонова - ул. Р. Абдыкадырова («Черемушки») - ул. Г. Айтиева - ул. Курманджан Датки - ул. Мухаммеда Али Джиннаха (музыкальное училище им. Ниязалы).

На каждый маршрут выделено по два автобуса.

Источник: Vesti.kg



