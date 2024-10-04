В Риме открылся парк «Кыргызстан»

В рамках церемонии открытия парка стороны подписали Меморандум о сотрудничестве между городами Бишкек и Рим

Вчера, 3 октября, в рамках официального визита Президента Кыргызской Республики в Итальянскую Республику состоялось торжественное открытие парка «Кыргызстан» в г. Рим.

На церемонии присутствовали члены кыргызской делегации, вице-мэр Рима Пьерлуиджи Санна, глава муниципалитета Франческа Дель Белло, а также члены кыргызской диаспоры, проживающие в Италии.

Открытие парка символизирует дружественные отношения между Кыргызстаном и Италией, а также способствует развитию культурного обмена и популяризации кыргызской культуры в Италии.

В рамках церемонии открытия парка стороны подписали Меморандум о сотрудничестве между городами Бишкек и Рим.