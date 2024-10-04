В Ватикане состоялась встреча Президента Садыра Жапарова с Папой Римским Франциском

Садыр Жапаров пригласил Папу Римского Франциска посетить Кыргызстан с визитом в любое удобное для него время

Сегодня, 4 октября, в рамках официального визита в Святой Престол (Ватикан) состоялась встреча Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова и Первой леди Айгуль Жапаровой с Папой Римским Франциском.

Глава государства выразил сердечную признательность за неизменную преданность продвижению высоких принципов и идеалов мира, справедливости и взаимопонимания между народами и религиями.

Садыр Жапаров отметил большой личный вклад Папы Римского Франциска в разрешение конфликтов и восстановление справедливости в самых разных уголках мира.

Президент подчеркнул, что Кыргызстан является светским многонациональным государством, в котором в мире и согласии живут представители десятков этнических групп. Государство гарантирует свободу вероисповедания и не вмешивается в отправление культов.

Говоря о межконфессиональном согласии, Садыр Жапаров добавил, что в Кыргызстане все религиозные общины страны являются неотъемлемой частью нашего общества и играют важную роль в его развитии.

Он также отметил, что одной из ключевых традиционных ценностей Кыргызстана всегда были толерантность и уважение к культурному многообразию. Духовно-нравственные принципы на протяжении всей истории играли важную роль в развитии кыргызской государственности.

Папа Римский Франциск также высоко оценил усилия Кыргызстана в поддержке многонационального и многоконфессионального общества, отметив важность продолжения работы по сохранению этих ценностей.

В завершение беседы Президент Садыр Жапаров пригласил Папу Римского Франциска посетить Кыргызстан с визитом в любое удобное для него время.