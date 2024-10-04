В Токтогуле в машине подозреваемых нашли полкило наркотиков

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий, по выявлению и пресечению незаконного оборота наркотических средств на территории Жалал-Абадской области в Токтогульском районе сотрудниками ГКНБ КР, задержана автомашина, в котором находились граждане КР «Э.у.Э.», «Э.у.У.» и «А.у.А».

В ходе обыска в салоне автомобиля обнаружен полиэтиленовый пакет с наркотическим средством «гашиш» общим весом 573 грамм, а также предметы для изготовления и переработки наркотиков.

По данному факту возбужденно уголовное дело по ст.282 ч.3 («Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере с целью сбыта, группой лиц по предварительному сговору»).

Задержанные лица заключены под стражу, проводятся следственные мероприятия.