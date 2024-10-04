Кыргызстанцы, не набравшие трудовой стаж минимум в 5 лет, останутся без пенсии

Они смогут рассчитывать только на пособие по старости

Кыргызстанцы, не набравшие трудовой стаж минимум в 5 лет, останутся без пенсии. Об этом на брифинге сообщил председатель Социального фонда КР Бактияр Алиев.

По его словам, минимальный стаж для получения пенсии снижен до пяти лет.

«С 1 октября в Кыргызстане увеличились пенсии, теперь они не должны быть ниже 6 900 сомов. Минимальный стаж снижен до пяти лет. В него включили службу в армии, ранее у женщин учитывали только двое детей, теперь добавили еще одного. Высшее образование — еще пять лет. Но если у человека не наберется общетрудовой стаж, то он будет получать пособие по старости в размере 2 тысяч сомов», — сказал Алиев.

Глава Соцфонда напомнил, что пенсия назначается только по достижении пенсионного возраста — 63 года у мужчин, 58 лет у женщин.

Источник: Vesti.kg