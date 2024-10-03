ГКНБ провел обыск в рамках противодействия экстремизму

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

ГКНБ КР в рамках противодействия распространения идеологии религиозно-экстремистских течений проведены разъяснительно-профилактические мероприятия в отношении семи членов активной ячейки РЭТ «Йакын Инкар» на территории города Бишкек.

В ходе проведенных мероприятий, профилактируемые полностью признали пагубность и ошибочность идеологии РЭТ «Йакын Инкар», а также добровольно отреклись от дальнейшего членства в указанном религиозно-экстремистском течении.

ГКНБ КР предупреждает: за распространение идеологии религиозно-экстремистских организаций и течений, предусмотрена уголовная ответственность законодательством Кыргызской Республики.