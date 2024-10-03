Торобаев: В Кыргызстане создадут Научно-исследовательский институт для улучшения продбезопасности

Б.Торобаев: Новый институт станет центром знаний и новых идей, которые помогут повысить продовольственную безопасность в стране.

Под председательством зампредседателя кабмина-министра сельского хозяйства Бакыта Торобаева прошло заседание Совета по продовольственной безопасности и питанию. Об этом сообщили в пресс-службе kабмина.



Как сказали в ведомстве, Торобаев объявил о создании Научно-исследовательского института продовольственной безопасности и питания по поручению президента Садыра Жапарова.



Новый институт станет центром знаний и новых идей, которые помогут повысить продовольственную безопасность в стране. Также он будет заниматься научными исследованиями в агрономии и ветеринарии, а еще разрабатывать рекомендации для улучшения технологий производства и переработки сельскохозяйственной продукции.