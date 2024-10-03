В Кыргызстане построили 12 новых скотобоен, - Минсельхоз

Ветеринарной службой было поручено построить скотобойни в районах и городах, не имеющих своих убойных цехов.

В результате взаимодействия с местными властями было построено 12 новых скотобоен. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза.



По данным ведомства, в реестре ветеринарной службы зарегистрирована 101 скотобойня. Из 101 скотобойни: 10 - больших стандартных скотобоен, 64 - малых скотобоен, 27 - скотобоен. Из них 15 временно приостановлены за несоблюдение ветеринарно-санитарных требований.



Также в Едином реестре ЕАЭС зарегистрировано 10 скотобоен.