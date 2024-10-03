ГКНБ вернул государству араванский хлопкозавод стоимостью 3,2 млрд сомов

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

ГКНБ КР в рамках проводимых мероприятий в отношении незаконно приватизированных предприятий, возвращен на баланс государства имущественный комплекс и земельный участок плошадью 11,14 га. ОАО «Араванского хлопкозавода Ак-Була», который на протяжении длительного времении не функционирует и используется в качестве торговой плошадки субьектами предпринимательства. По результатам оценочных работ, стоимость земельного участка составляет 3 млрд. 217 млн. сомов.

Было установлено, что в 1997 году отдельные должностные лица

Араванского района злоупотребляя своим служебным положением незаконно передали в частную собственность хлопкозавод иностранному гражданину «Р.В.А.»