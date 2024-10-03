Государству вернули земли бывшего предприятия «Нарынский мясокомбинат» - там построят два завода

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

ГКНБ Кыргызской Республики продолжает работу по выявлению и возвращению на баланс государства объектов недвижимости, ранее выведенных в частную собственность и проданных в нарушение требований законодательство страны.

В рамках следственно-оперативных мероприятий ГКНБ Кыргызской Республики на баланс мэрии г.Нарын возвращен земельный участок бывшего государственного акционерного общества «Нарынский мясокомбинат» общей площадью 4 га и расположенные на его территории здания, оценочная стоимость которых составила 114 млн. 500 тыс. сомов.

Установлено, что в 1999 и 2000 годах недвижимые объекты ГАО «Нарынский мясокомбинат» были выведены гражданином «Б.И.Б» в частную собственность по заниженным ценам в нарушение требований законодательства страны. Следовательно, в 2002 году Нарынским городским Управлением было закреплено за «Б.И.Б.» право на владение земельным участком Нарынского мясокомбината.

В настоящее время местными органами власти планируется реализация проектов по строительству на указанной территории двух промышленных предприятий (заводов), которые способствуют созданию рабочих мест для жителей г.Нарын и близлежащих населенных пунктов, что может оказать положительное влияние рост поступления финансовых средств в бюджет региона.