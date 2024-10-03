Акылбек Жапаров ознакомился с капремонтом Академии наук и Наццентра кардиологии и терапии

Кабмин: На ремонт НАН выделено 497 миллионов сомов

Председатель кабинета министров - руководитель администрации президента КР Акылбек Жапаров ознакомился с работами по капитальному ремонту Национальной академии наук КР и Национального центра кардиологии и терапии имени М. Миррахимова в Бишкеке.

Как сообщили в кабмине, в ходе осмотра было отмечено, что на ремонт НАН выделено 497 миллионов сомов, работы по капитальному ремонту должны быть завершены к концу 2024 года.

Далее председатель кабмина ознакомился с работами по капитальному ремонту Национального центра кардиологии и терапии. В общей сложности на ремонт в зданиях центра в Бишкеке и на перевале Тоо-Ашуу будет выделено более 460 миллионов сомов.

Акылбек Жапаров поручил завершить ремонтные работы качественно и в срок.

Источник: Кабар